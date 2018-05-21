Суд в Македонии признал премьера невиновным в вымогательстве взятки

БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Уголовный суд в Скопье в понедельник признал премьер-министра Зорана Заева невиновным в вымогательстве взятки у предпринимателя в 2014 году, сообщило национальное информагентство МИА.

По версии прокуратуры, Заев в своем кабинете главы Струмицы в 2014 году потребовал взятку в размере 200 тысяч евро от местного предпринимателя Ивана Николова за передачу земельного участка в 10 гектаров под строительство. В своей заключительной речи по делу, названному в СМИ региона "Взятка", обвинитель Бислимовска 15 мая потребовала от суда признать нынешнего премьера виновным.

"Судья Уголовного суда Дарко Тодоровски освободил от ответственности премьера Зорана Заева, который обвинялся по делу "Взятка". Судья Тодоровски в вердикте отметил, что прокурор не смог доказать, что обвиняемый Заев совершил вменяемое ему преступление, поэтому вынес оправдательный приговор", — передает агентство.

Согласно данным обвинения, 160 тысяч евро должны были быть переданы предпринимателем Заеву и его брату, а остальные деньги направлены на строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы в Струмице. Поскольку самой передачи средств не произошло, обвинение было выдвинуто по статье "вымогательство взятки", по которой виновному грозило наказание до пяти лет лишения свободы.