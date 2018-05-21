Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии

ТАЛЛИН, 21 мая – РИА Новости. За первые дни противоминных учений НАТО Open Spirit у берегов Эстонии обнаружены около 30 взрывных устройств, некоторые из которых находятся в поврежденном состоянии. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на главный штаб Сил обороны республики.

"Чтобы обнаружить оставшиеся после мировых войн взрывные устройства, мы в сотрудничестве с экспертами и историками определили зоны поиска в рамках противоминной операции", — сообщил командующий ВМС, капитан-лейтенант Пеэтер Иваск.

На морском дне поблизости от Таллина обнаружены десятки взрывных устройств, в основном, времен Первой и Второй мировых войн царского и советского производства. В их числе якорные мины M-06 и M-12, каждая из которых весит полтонны. Также найдены противолодочные ракеты РБУ, донная мина УДМ и авиационная бомба САБ-250.

По словам военного историка Уве Вичерта, "русские во время двух мировых войн установили вблизи Таллина более 8 тысяч подводных мин, чтобы помешать движению немецких войск в направлении Санкт-Петербурга".

Учения Open Spirit проводятся ежегодно с 1995 года вблизи берегов Эстонии, Латвии и Литвы. Нынешние проходят в районе Таллина и островов Хийумаа, Сааремаа и Муху. В поисковых операциях задействовано порядка 20 кораблей стран-членов НАТО, а также специалисты по разминированию из Швеции.

За последние годы в территориальных водах Эстонии обнаружено и обезврежено свыше 1200 взрывчатых веществ.

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