В Иране от отравления грибами скончались 11 человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек скончались, более 800 пострадали в результате отравления грибами в Иране, сообщил глава Центра инфекционных заболеваний иранского министерства здравоохранения Мохаммад Мехди Гуйа.

"К настоящему времени более 800 человек отравились ядовитыми грибами, 11 человек скончались. От 220 до 230 человек госпитализированы, трем людям была проведена пересадка печени", — сообщил Мохаммад Мехди Гуйа, чье заявление приводится на сайте министерства.

Несколько дней назад появились сообщения о массовом отравлении в Иране в результате употребления грибов. Девятнадцатого мая стало известно об отравлении более 720 человек и девяти погибших в ряде провинций, главным образом в западной части страны — Керманшахе, Курдистане, Лурестане, Зенджане, Западном и Восточном Азербайджане, а также в Хамадане.