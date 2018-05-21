В Иране от отравления грибами скончались 11 человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек скончались, более 800 пострадали в результате отравления грибами в Иране, сообщил глава Центра инфекционных заболеваний иранского министерства здравоохранения Мохаммад Мехди Гуйа.
Несколько дней назад появились сообщения о массовом отравлении в Иране в результате употребления грибов. Девятнадцатого мая стало известно об отравлении более 720 человек и девяти погибших в ряде провинций, главным образом в западной части страны — Керманшахе, Курдистане, Лурестане, Зенджане, Западном и Восточном Азербайджане, а также в Хамадане.