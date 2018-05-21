В Швеции впервые с 1961 года опубликуют брошюру на случай войны

СТОКГОЛЬМ, 21 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Шведское агентство по гражданской защите населения (MSB) впервые с 1961 года выпустит новую брошюру с рекомендациями, как действовать в кризисных ситуациях, при терактах и в условиях начала войны.

"С 28 мая по 3 июня MSB начнет рассылку брошюры "Если наступит кризис или война" 4,8 миллиона семьям в Швеции", — говорится в сообщении Агентства.

Там добавили, что рекомендации вскоре будут доступны на английском и еще на 13 языках.

Шведское телевидение SVT отметило, что последний раз подобные брошюры публиковались в 1961 году и касались главным образом военной ситуации. До сих пор рекомендации о том, куда обращаться в случаях ЧП, шведы могли найти в телефонных каталогах. Новые рекомендации шире и включают гражданские кризисы.

Гендиректор MSB, комментируя публикацию, отметил, что "мы все несем ответственность за безопасность нашей страны". Он добавил, что важно быть готовыми "на случай, если произойдет что-то серьезное".

Рассылка брошюры начнется на следующей неделе, но ее уже сегодня можно скачать с сайта агентства. Кроме того, сообщается о новом сайте, где можно будет постоянно знакомиться с обновленной информацией по вопросам гражданской безопасности.

В сообщении поясняется, что в брошюре предусмотрены рекомендации на случай серьезных ЧП, природных катастроф и войны. В частности, можно узнать, чем именно следует запасаться в первую очередь на случай ЧП и нарушения работы общественных служб — рекомендуется в специальном месте в доме сделать запасы воды, продуктов долгого хранения, иметь устройство для обогрева, коммуникации, которые бы позволили семье продержаться в изоляции и в то же время иметь доступ к необходимым для жизни средствам и не терять контактов с окружающим миром.

Брошюра на 19 страницах включает также и информацию о том, как вести себя в случае терактов. Рекомендуется избегать скоплений людей и не звонить без нужды, чтобы не загружать телефонную сеть. В ней советуют также учиться распознавать фальшивую информацию, в частности, проверять источник и задавать себе вопрос, является ли сообщение новостью или чьей-то точкой зрения.

В MSB напомнили, что доступ к информации важен в случае экстремальных погодных явлений, IT-атак, терактов.

Агентство предлагает населению задать все волнующие их вопросы с 21 мая по 29 июня.