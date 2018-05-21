План работы нужно внести в правительство до 1 сентября, заявил Медведев

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Основные направления деятельности правительства РФ и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года должны быть внесены в правительство до 1 сентября 2018 года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первой встрече со своими новыми заместителями.

"Согласованный вариант главных документов — основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года — нужно внести в правительство до 1 сентября. Каждое ведомство должно проработать свою часть", — сказал Медведев.

Он отметил, что вице-премьеры должны свести воедино все предложения министерств и ведомств, добиться выработки единой позиции и подготовить документ, который позволяет правительству достичь целей развития, установленных в указе президента от 7 мая 2018 года.