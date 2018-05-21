В Бельгии похитили церковный колокол весом свыше 700 килограммов

БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Церковный колокол весом более 700 килограммов похищен в населенном пункте Лоб в бельгийской Валлонии.

Как сообщила телерадиокомпания RTL , колокол пропал из помещения коммунального склада, куда он был доставлен после пожара в церкви Святой Женевьевы в мае 2016 года, на колокольне который он был установлен.

В городской полиции РИА Новости сообщили, что по факту кражи, которая была тщательно спланирована, проводится расследование, и колокол, вероятно, похитили "охотники" за цветными металлами.