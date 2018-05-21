В ДНР рассказали о потерях силовиков в ходе атаки на Горловку

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. В оперативном командовании ДНР заявили о новой атаке силовиков на позиции самопровозглашенной республики в районе Горловки.
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Ранее сообщалось, что силовики предприняли попытку наступления, в результате чего погибли ополченец и пятеро силовиков. Также пострадали четыре мирных жителя, трое ополченцев попали в плен.
Оперативное командование республики полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения, уточнил Басурин.
"Мы готовы к любому варианту развития (ситуации. — Прим. ред.). Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов", — добавил он.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам. В городе проживает около 250 тысяч человек. В нем расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.