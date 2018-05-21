Южнокорейские журналисты отправились в КНДР, не дождавшись одобрения

ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Южнокорейские журналисты, которые должны поехать в КНДР для освещения демонтажа закрывающегося ядерного полигона Пхунгери, вылетели в Китай, несмотря на то, что Пхеньян вновь не принял список сотрудников СМИ из Южной Кореи.

"Линия связи закрыта сегодня. Мы не передали список журналистов", — цитирует агентство Ренхап слова представителей южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Сегодняшняя попытка стала уже второй по счету, когда Южная Корея пытается утвердить с КНДР список журналистов, которые поедут на освещение работ по демонтажу ядерного полигона. В первый раз министерство по делам национального объединения Южной Кореи пыталось передать список в конце прошлой недели, но КНДР ответила отказом без объяснения причин.

Несмотря на возникшую трудность, журналисты из Южной Кореи вылетели в понедельник в Китай, где им предстоит получить северокорейскую визу.

Обещание закрыть полигон в Пхунгери "за ненадобностью" дал в апреле на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином руководитель КНДР Ким Чен Ын. Однако после начала американо-южнокорейских военных учений, которые рассматриваются в Пхеньяне как "репетиция" войны на Корейском полуострове, КНДР отменила встречу на уровне министров по реализации договоренностей саммита, пригрозила отказаться от встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и теперь отказывается принимать список журналистов из Южной Кореи, которых собиралась пригласить на полигон.