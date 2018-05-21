Власти донецкой Горловки заявили об 11 пострадавших при обстрелах за неделю

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Число раненых при обстрелах в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке за неделю выросло до 11 человек, заявил в понедельник исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Сообщалось о четырех пострадавших при обстреле города.

"Было разрушено за неделю 98 домостроений, было погибших четыре человека, семь были ранены. На утро эта цифра возросла до 11 человек раненых. Обстрелу подверглась шахта (имени) Гагарина", — заявил Приходько в эфире телеканала "Россия 1".

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.