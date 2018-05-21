Премьер Испании призвал как можно скорее создать правительство в Каталонии

МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой призвал как можно скорее создать в Каталонии жизнеспособное правительство, которое будет работать в рамках закона.

"Надеюсь, что вскоре будет правительство, настаиваю – жизнеспособное. Которое будет выполнять закон, будет вести переговоры с нами, будет работать для восстановления нормальной ситуации – политической, институционной нашей страны", — заявил Рахой.

По его словам, возглавляемое им правительство готово к диалогу с новыми каталонскими властями, но "вести диалог не заключается в том, чтобы просто заявить — давайте вести переговоры". Рахой призывает восстановить в Каталонии "нормальную ситуацию – институционную, экономическую". "Правительство со своей стороны сделает все, что может, и надеюсь, остальные выполнят обязательства. Но в стране, которая является частью ЕС, которая является одной из ведущих стран мира, надо выполнять закон. Закон касается нас всех", — добавил глава испанского кабинета.

Председатель женералитета Каталонии Ким Торра включил в состав своего правительства четырех бывших советников каталонского женералитета, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Среди назначенных советников — Жорди Туруль (глава администрации) и Жозеп Руль (советник по территориям), которые были отстранены от своих должностей в конце октября после введения прямого правления Мадрида и находятся в предварительном заключении в мадридской тюрьме. Турулю и Рулю предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

Советником образования назначен Тони Комин, занимавший эту должность в правительстве Пучдемона, а экс-советником по культуре вновь стал Луис Пуч. Оба политика находятся в Бельгии с конца октября, куда они уехали вместе с Пучдемоном. На этой неделе бельгийский суд отказал в их экстрадиции в Испанию, где им предъявлены обвинения в связи с незаконным проведением референдума 1 октября 2017 года. Пуч обвиняется по статьям неподчинение и растрата госсредств, а Комин в организации восстания и растрате госсредств.