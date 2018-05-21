МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинская телеведущая в прямом эфире 35-го телеканала случайно оскорбила министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна. Видеозапись опубликована на YouTube.

"Грязный и вонючий", — Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние Николаевского железнодорожного вокзала" — сказала ведущая.

Журналистка зачитывала текст с суфлера, однако произнесла его без необходимых пауз и соответствующей интонации, из-за чего создалось впечатление, что "грязным и вонючим" она назвала не вокзал, а министра.