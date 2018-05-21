Защита журналиста Вышинского подаст сразу две апелляции на его арест

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подаст сразу две апелляции на его арест – по почте и с нарочным, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Ранее Доманский сообщил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет. Во вторник адвокат намерен его навестить.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.