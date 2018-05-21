Защита журналиста Вышинского подаст сразу две апелляции на его арест

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подаст сразу две апелляции на его арест – по почте и с нарочным, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Завтра с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне, а сегодня почтой, чтобы не затерялось", — пояснил РИА Новости Доманский. По состоянию на первую половину дня понедельника апелляция пока не подана, уточнил он.

Ранее Доманский сообщил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет. Во вторник адвокат намерен его навестить.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.