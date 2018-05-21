Парагвай перенес свое посольство в Иерусалим вслед за США и Гватемалой

Президент Парагвая Орасио Картес и президент Израиля Реувен Ривлин перед церемонией открытия посольства Парагвая в Иерусалиме. 21 мая 2018

Президент Парагвая Орасио Картес и президент Израиля Реувен Ривлин перед церемонией открытия посольства Парагвая в Иерусалиме. 21 мая 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая — РИА Новости. Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города.

Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии на прошлой неделе.

В церемонии открытия приняли участие президент Парагвая Орасио Кортес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Посольство, которое ранее находилось в городе Герцлии-Питуах близ Тель-Авива, расположилось в иерусалимском технопарке "Малха", по соседству с гватемальцами.

Остальные страны пока держат посольства в Тель-Авиве и окрестностях из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Основополагающий для ближневосточного урегулирования документ, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Другой документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима, включая районы, занятые в 1967 году, и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.