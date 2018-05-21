Южная Корея отказалась свернуть учения с США, несмотря на протесты КНДР

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи отвергло возможность сворачивания совместных с США ежегодных военных маневров или уменьшения их масштаба, несмотря на недовольство КНДР, заявила на брифинге представитель ведомства Чхве Хён Су.
В частности, речь идет о совместных учениях Ulchi Freedom Guardian, которые должны стартовать в августе этого года.
В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
Южная Корея выразила сожаление в связи с отказом КНДР от проведения переговоров, но подчеркнула, что совместные с США учения продолжатся согласно плану, несмотря на протесты с северокорейской стороны. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи также подчеркнуло, что намерено продолжать усилия по проведению диалога.