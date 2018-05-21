Иран готов развивать сотрудничество с Ираком при любом правительстве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Тегеран готов развивать сотрудничать с Ираком при любых силах, находящихся у власти в этой стране, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

"Принимая во внимание хороший характер отношений с Ираком, с правительством этой страны у нас не будет проблем. У меня оптимистичный взгляд на (прошедшие — ред.) выборы и формирование правительства. Необходимо лишь подождать и посмотреть на результаты — какая коалиция сформирует правительство", — приводит его слова агентство Tasnim.

"Ирак — независимое государство, и мы уважительно относимся к голосу иракского народа. Кто бы в этой стране ни взял правительство в свои руки, проблем с этим нет и отношения (двух стран — ред.) продолжат развиваться", — отметил Касеми.

Парламентские выборы в Ираке прошли 12 апреля впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занял первое место на парламентских выборах.

*Террористическая организация, запрещенная в России