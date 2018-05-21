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Власти Таиланда опасаются беспорядков в день годовщины военного переворота

12:0721.05.2018
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© MUNIR UZ ZAMAN / AFPБашня Маханахон (Mahanakhon), Бангкок, Таиланд. Архивное фотоБашня Маханахон (Mahanakhon), Бангкок, Таиланд. Архивное фото
© MUNIR UZ ZAMAN / AFP

БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Власти Таиланда опасаются вооруженных провокаций во время протестного марша под лозунгом "Мы хотим выборов!", который планируют провести во вторник 22 мая, в четвертую годовщину военного переворота, сторонники скорейшего возвращения страны к демократическим формам правления, сообщает в понедельник газета "Тхаи Рат".

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Архивное фото
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
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В связи с планируемым протестом на улицах города будут размещены до 3,5 тысячи вооруженных полицейских. Помимо этого, усиленные меры безопасности будут также приняты как в районе Дома правительства, так и в других районах города, где возможно скопление большого количества людей, сообщает издание со ссылкой на источник в городской полиции.

"Среди участников протеста могут оказаться члены радикальных групп движения "краснорубашечников", которые могут попытаться осуществить вооруженные провокации, чтобы посеять хаос", — заявил газете источник, имея в виду группы сторонников находящихся в эмиграции лидеров таиландской оппозиции, бывших премьер-министров Таксина и Йинглак Чинават.

Участники протеста планируют начать марш на территории городского кампуса Тхаммасатского университета, известного своими традициями борьбы за демократию в стране, и пройти через всю историческую часть Бангкока к Дому правительства, где должен состояться митинг с требованием провести демократические выборы в ноябре 2018 года, сообщает издание. Военное правительство, неоднократно переносившее дату выборов и передачи власти полностью гражданскому кабинету в своей "Дорожной карте возвращения к демократии", в настоящее время планирует проведение выборов в феврале 2019 года.

"Я не вижу необходимости в проведении такого марша, который наверняка скажется на дорожной обстановке в городе и создаст неудобства населению, ведь правительство уже объявило, что выборы пройдут в начале 2019 года", — заявил в понедельник на пресс-брифинге в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительства генерал-лейтенант Сансем Кеокамнет.

"До прихода к власти нынешнего правительства мы почти десять лет жили в обстановке массовых уличных протестов, столкновений и беспорядков. Неужели сейчас мы хотим вернуться к тем временам?", — продолжил заместитель пресс-секретаря.

Солдаты во время столкновения с протестующими в Бангкоке
© REUTERS / Damir Sagolj
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"Тхаи Рат" сообщает, что в обеспечении безопасности Дома правительства полиция и военные будут придерживаться положений специального указа 2015 года, запрещающего любые демонстрации ближе 50 метров от внешнего периметра территории Дома правительства, а также действующего с 22 мая 2014 года запрета на любые политические собрания свыше трех человек и любую политическую деятельность. Тем не менее, неясно, будут ли применены жесткие меры и последуют ли задержания участников протеста, если никаких провокаций не будет, пишет газета.

Издание сообщает, что в субботу 19 мая в торговом и туристическом центре Бангкока, на перекрестке Ратчапрасонг, более 200 человек собрались на буддийскую церемонию в память жертв разгона войсками на этом месте протеста оппозиционных "краснорубашечников" 19 мая 2010 года. Тогда погибли 92 человека и были ранены более 2000 человек. Несмотря на то, что субботнюю акцию нельзя назвать в полном смысле слова политической, она, тем не менее, имела прямое отношение к политике, но полиция не произвела никаких задержаний, только обеспечивала порядок, пропуская участников к месту церемонии группами по 20 человек, сообщает "Тхаи Рат".

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