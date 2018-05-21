Индия провела успешные испытания ракеты "БраМос" наземного базирования

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая — РИА Новости. Индия в понедельник провела успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты наземного базирования "БраМос", говорится в сообщении Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO, находится в подчинении у минобороны страны), поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос" был успешно осуществлен 21 мая 2018 года с полигона "Баласор" в штате Орисса в рамках программы по продлению сроков эксплуатации ракет", — заявили в ведомстве.

В сообщении DRDO подчеркивается, что высокоточная ракета "пролетела по заложенной траектории, а ее ключевые компоненты, как подтвердили официальные лица, функционировали без сбоев". Запуск был осуществлен с наклонной пусковой установки в присутствии специалистов из DRDO и совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, отмечается в сообщении.

"Госпожа министр обороны Индии (Нирмала Ситхараман) поздравила команду BrahMos и DRDO с успешным испытательным пуском и заявила, что это поможет существенно снизить расходы по заменам ракет, которые состоят на вооружении у индийских ВС", — информировали в организации.

Предприятие BrahMos Aerospace было создано по межправительственному соглашению, подписанному между РФ и Индией в феврале 1998 года. Название компания получила в честь двух рек — Брахмапутры и Москвы. В ее задачи входит проектирование, разработка, производство и продажа сверхзвуковых крылатых ракет "БраМос" при участии консорциума индийского и российского промышленных комплексов.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.