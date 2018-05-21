В Афганистане неизвестные атаковали участок строительства газопровода ТАПИ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пять человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на участок строительства газопровода ТАПИ в афганской провинции Кандагар в понедельник утром, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным телеканала, неизвестные открыли стрельбу по группе саперов, проверявших территорию, которую планируется использовать под проект ТАПИ. Один из специалистов был похищен нападавшими.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

Строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) началось в декабре 2015 года, завершить его намечено в декабре 2019-го. Общая протяженность газопровода составляет 1814 километров, мощность — 30 миллиардов природного газа в год.