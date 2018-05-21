В Афганистане неизвестные атаковали участок строительства газопровода ТАПИ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пять человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на участок строительства газопровода ТАПИ в афганской провинции Кандагар в понедельник утром, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.
Строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) началось в декабре 2015 года, завершить его намечено в декабре 2019-го. Общая протяженность газопровода составляет 1814 километров, мощность — 30 миллиардов природного газа в год.