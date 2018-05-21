МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Итоги президентских выборов в Венесуэле демонстрируют продолжение укрепления позиций Николаса Мадуро, однако угроза внешнего давления со стороны США и их союзников, а также новых протестных акций сохраняется, считает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.
Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.
Результат позитивный
Несмотря на то, что явка на выборах составила всего 46% (на выборах 2013 года Мадуро получил 50,51% голосов при явке 74,71%), итоги воскресных выборов можно считать позитивными, считает Бурых.
Кроме того, хотя страна и сталкивается с серьезными экономическими трудностями, рост цены на нефть — основной экспортный продукт Венесуэлы — продолжает расти. "На мой взгляд, эта (внутриэкономическая) ситуация будет постепенно улучшаться, что в свою очередь позитивно скажется на положение главы государства и его сторонников", — добавил собеседник агентства.
Будут ли протесты?
По мнению эксперта, новую волну протестов по итогам выборов сейчас предсказать сложно.
Бурых пояснил, что "венесуэльский корабль зависит не только от самого Мадуро и его сторонников, но и от внешних сил, которые откровенно проявляют заинтересованность в его смещении".
Отношения с Россией
По мнению эксперта, победа Мадуро на выборах – позитивный сигнал для российско-венесуэльских отношений.
"С тех пор как Мадуро находится у власти он де-факто является продолжателем той политики, начатой еще Уго Чавесом, на наращивание потенциала отношений между Россией и Венесуэлой. Здесь мы говорим о сотрудничестве в нефтяной сфере, в военно-технической области, в горно-рудной отрасли, сотрудничество по сельскому хозяйству. Это экономическое сотрудничество будет не только возрастать по объему, но и "нарастать" новыми направлениями", — заявил он.