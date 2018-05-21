РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: итоги выборов в Венесуэле показывают укрепление позиций Мадуро

11:5821.05.2018
03971
© AFP 2018 / Federico ParraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© AFP 2018 / Federico Parra

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Итоги президентских выборов в Венесуэле демонстрируют продолжение укрепления позиций Николаса Мадуро, однако угроза внешнего давления со стороны США и их союзников, а также новых протестных акций сохраняется, считает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Депутат ГД: народ Венесуэлы "утер нос" специалистам по смене режима из ЦРУ

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Результат позитивный

Несмотря на то, что явка на выборах составила всего 46% (на выборах 2013 года Мадуро получил 50,51% голосов при явке 74,71%), итоги воскресных выборов можно считать позитивными, считает Бурых.

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018
© AP Photo / Ariana Cubillos
Аргентина обвинила власти Венесуэлы в "имитации выборов"
"Эти выборы стали фактически продолжением результатов выборов региональных, которые прошли в прошлом году и в которых сторонники Мадуро также одержали победу. Они в 17 из 23 регионов одержали победу, что на мой взгляд демонстрирует то, что политические позиции Мадуро в стране достаточно сильны, он продолжает их укреплять", — заявил эксперт РИА Новости.

Кроме того, хотя страна и сталкивается с серьезными экономическими трудностями, рост цены на нефть — основной экспортный продукт Венесуэлы — продолжает расти. "На мой взгляд, эта (внутриэкономическая) ситуация будет постепенно улучшаться, что в свою очередь позитивно скажется на положение главы государства и его сторонников", — добавил собеседник агентства.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Жители Венесуэлы танцами и песнями встретили победу Мадуро на выборах

Будут ли протесты?

По мнению эксперта, новую волну протестов по итогам выборов сейчас предсказать сложно.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© AP Photo / Ariana Cubillos
Венесуэла выбрала путь преемственности власти
"Но тем не менее оппозиция попытается сделать все от нее зависящее с тем, чтобы спровоцировать новую волну протестных акций, потому что это находится в канве тех интересов западных держав, прежде всего, США, которые заранее объявили о том, что они не примут результаты выборов главы государства в Венесуэле", — заявил он.

Бурых пояснил, что "венесуэльский корабль зависит не только от самого Мадуро и его сторонников, но и от внешних сил, которые откровенно проявляют заинтересованность в его смещении".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© AP Photo / Ariana Cubillos
Посол России рассказал, чего стоит ждать после победы Мадуро на выборах
"Можно предположить, что со стороны внешних сил тоже будет оказываться массированное дипломатическое давление на венесуэльские власти, и это не будет благоприятно сказываться на внутренней ситуации в стране. Вполне возможно, что те же США, которые возглавляют антимадуровские настроения, идут во главе всей этой протестной волны, которая откровенно поддерживает оппозиционные силы и финансово, и политически, будут идти по пути ужесточения экономических санкций, возможно, эти санкции коснуться и основной, нефтяной отрасли Венесуэлы", — отметил эксперт.

Отношения с Россией

По мнению эксперта, победа Мадуро на выборах – позитивный сигнал для российско-венесуэльских отношений.

"С тех пор как Мадуро находится у власти он де-факто является продолжателем той политики, начатой еще Уго Чавесом, на наращивание потенциала отношений между Россией и Венесуэлой. Здесь мы говорим о сотрудничестве в нефтяной сфере, в военно-технической области, в горно-рудной отрасли, сотрудничество по сельскому хозяйству. Это экономическое сотрудничество будет не только возрастать по объему, но и "нарастать" новыми направлениями", — заявил он.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена