МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский парламент критикует правительство за неспособность избавиться от репутации "прачечной для криминальных капиталов", и Лондон готов навредить себе, лишь бы отбиться от внутренних обвинений, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

Как отметил Косачев в Facebook, это доклад – "прежде всего, ответ на растущие обвинения в адрес Лондона в том, что тот раздул истерию вокруг дела Скрипаля, призвал к солидарности союзников, а сам при этом вполне комфортно принимает капиталы и их обладателей из России". Поэтому авторы доклада покаянно признают, что Британия годами не предпринимала достаточных мер, чтобы остановить поток "грязных денег" из России. "Но теперь, конечно же, все будет иначе, ибо российские деньги – ни много, ни мало — имеют последствия для национальной безопасности", — добавил он.

На парламентских слушаниях на эту тему еще в марте участники весьма скептически оценили готовность правительства бороться с иностранными "грязными деньгами", заявляя о том, что за последние 20 с лишним лет сюда были закачаны сотни миллиардов долларов, они – в системе, инвестированы, и никто не торопится их оттуда извлекать, сказал Косачев. "Причем речь идет о разных странах, к которым у Лондона традиционно возникают претензии по поводу сомнительного происхождения идущих оттуда денег", пояснил сенатор.

"Кампания по борьбе с иностранными деньгами, построенная на желании Британии поправить свою репутацию прачечной для криминальных капиталов, может, впрочем, нанести ей вред как государству с комфортными условиями для бизнеса. Ибо под раздачу могут попасть и вполне легальные капиталы и инвестиции — просто потому, что кому-то не понравится страна их происхождения", — полагает законодатель.

По мнению Косачева, Лондон может потерять больше, чем выиграть. "Однако понятно, что сейчас политика довлеет над экономикой, и британские власти перешли в "режим Трампа": готовы вредить сами себе, лишь бы отбиться от внутренних обвинений", — заключил он.