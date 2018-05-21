МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Не стоит ждать крупных социальных протестов в Венесуэле по итогам президентских выборов, оппозиция слишком раздроблена, а население разделилось в своих настроениях, заявил РИА Новости Декан факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Александр Чичин, комментируя победу президента страны Николаса Мадуро в минувшее воскресенье.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, на выборах в воскресенье Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

"Не будет никаких всплесков. Потому что оппозиция абсолютно раздроблена, к счастью для Мадуро, не является сплоченной. Население в таком же состоянии, половина "за", половина "против". Так что не стоит ждать каких-то резких манифестаций, проявлений протеста. Сейчас Мадуро скажет, что это всё абсолютно объективно. Понятно, что мир итогов выборов не признает", — сказал Александр Чичин.

По мнению эксперта. Николас Мадуро приступит к созданию новой конституции, которая наделит его большими полномочиями. Если будет принята какая-то "внятная экономическая политика", ситуация сможет стабилизироваться, отметил Чичин. Главная цель сейчас – урегулировать вопрос с экспортом нефти, главной статьей доходов страны, уверен эксперт.

"Проблема с продажей нефти – вот что может обострить ситуацию. 96 % всей выручки Венесуэла получает именно за счет нефти. Если удастся выйти из этой ситуации, помимо рационализации этих скудных продовольственных запасов среди бедноты, то всё выправится. Если Мадуро ограничится политической риторикой, то ничего хорошего ждать не стоит. Но это не будет завтра", — предупредил Чичин.

Вопрос также в том, насколько венесуэльцы свыклись с текущим положением дел, добавил эксперт. Впрочем, люди обычно адаптируются к любой ситуации, "если их зарядить на какие-то цели, как это делает Мадуро", обвиняя во всем происки внешних врагов и внутренней оппозиции, считает Чичин. В таком случае население довольствуется тем минимумом, который у них есть.