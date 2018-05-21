Российский дипломат прокомментировал ситуацию с букетом для Меркель

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Странно видеть в букете, подаренном президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, нечто большее, чем элемент общепринятого этикета, который часто используется при встречах и переговорах, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, посол РФ в Саудовской Аравии в 2000-2005 годах Андрей Бакланов.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу. По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием.

"По требованиям этикета, когда происходит встреча с женщиной — индивидуально или когда она приезжает в составе делегации, — ей дарят цветы при посещении. Это настолько элементарное требование, что, как правило, это нигде особо не подчеркивается, не тиражируется, и фотографии не публикуются. Это само собой разумеющееся, простейший элемент общепринятого этикета, и это настолько заурядная вещь, что даже не обсуждается. Поэтому возникает иллюзия, что этим пользуются достаточно редко. Нет, этим пользуются достаточно часто", — сказал Бакланов.

По словам дипломата, подобная публикация – свидетельство "некомпетентности" журналистов и "повышенной степени злобности".

"Это незнание основ дипломатического этикета, это некомпетентная статья, которая лишний раз свидетельствует о том, с кем мы имеем дело. Двадцать лет назад такую публикацию ни один редактор бы не пропустил", — подчеркнул Бакланов.

Путин в пятницу провел переговоры с Меркель в Сочи. По словам президента, разговор получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.