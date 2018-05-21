В Горловке заявили, что украинские силовики открыли огонь по городу

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики ведут массированный обстрел подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, ранен мирный житель, заявили в понедельник РИА Новости в администрации Никитовского района города.

"Обстрел идет. Наиболее интенсивный на Гольме, в поселках Гагарина и Комарова. Люди в подвалах. По улице Шашурина, 11 есть раненый, 1980 года рождения", — сказала представитель администрации.

По ее словам, обстрел начался около 04.00 и продолжается до сих пор с небольшими периодами относительно затишья.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.