В Госдуме оценили призыв британских коллег бороться с нечестным капиталом

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Если Великобритания будет действительно бороться с капиталом, нажитым нечестным путем, то это пойдет на пользу России, останется только поблагодарить британских коллег за совместную борьбу в этой сфере, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет отмечает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в докладе, борьба с размещением активов лиц, связанных с представителями власти в РФ, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

"Британия у нас всегда воспринималась как место, куда стекаются все наворованные деньги. Как правило, нажитый нечестным путем капитал оседает именно в Лондоне. Поэтому, честно говоря, мне кажется, если эти санкции — самые жесткие против наших жуликов и воров, которые туда сбежали с большими деньгами — будут введены, то нам пойдет это только на пользу", — сказал Морозов РИА Новости.

Депутат также отметил, что, по его мнению, в таком случае стоит только "поблагодарить британских коллег за совместную борьбу с незаконно нажитым капиталом". При этом с Кремлем "каждый гражданин (России) связан, потому что это руководство нашей страны", добавил он.

"Безопасности Великобритании навредить невозможно. Они много веков подряд со всего мира вывозят и капиталы, и реликвии, в том числе и египетские мумии умудрились вывезти к себе. Поэтому, как у нас говорят в народе, пробу ставить негде. В этом смысле мне кажется, что имиджу Великобритании это никак не навредит", — добавил политик.