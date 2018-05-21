ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Танкового наступления со стороны украинских силовиков под подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловкой нет, заявил в понедельник РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что украинские силовики пошли в танковое наступление под Горловкой.
"Никакого танкового наступления под Горловкой нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли, что обстановка в районе Горловки остается сложной, обстрелы со стороны украинских силовиков из тяжелого вооружения практически не прекращаются.