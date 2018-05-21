На Кубе опознали тела 33 погибших при крушения самолета

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число идентифицированных останков жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 33, передает агентство Prensa Latina.

Ранее сообщалось об опознании 20 останков погибших.

Как рассказал специалист из института судебной медицины Хорхе Гонсалес, процесс опознания должен быть завершен в течение месяца.

В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.