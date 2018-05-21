Кандидат в президенты Турции заявил о выходе из НАТО в случае его победы

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что страна выйдет из НАТО в случае, если он будет избран на высокий государственный пост.

"НАТО видит в Турции врага, хотя Турция и является ее членом. Совсем недавно альянс проводил учения, где (основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль) Ататюрк и действующий президент Турции были указаны боевой мишенью. США помогают террористическим курдским группировкам, снабжают их оружием, поэтому Турция и США уже сейчас находятся в недружественных отношениях. Когда мы придем к власти, Турция выйдет из НАТО, американские самолеты с авиабазы Инджирлик улетят домой, сама база полностью перейдет под контроль турецких военных, и в Турции не останется никакого американского военного присутствия", — сказал Перинчек.

По его словам, США, Израиль, Греция и Кипр с участием шестого флота США провели в марте в восточном Средиземноморье военные учения, направленные против Турции. "Я расцениваю это как большую опасность для Турции, и в этой связи наша дружба с Россией, Сирией, Ираном и Ираком выглядит приоритетной… США начали угрожать Ирану, вышли из ядерной сделки и грозят санкциями. Есть опасение, что США после того, как раздуют пожар из-за Иерусалима, примутся за Иран, подвергнут его бомбардировкам", — отметил собеседник агентства.

При этом, как считает Перинчек, угрозы США в адрес Ирана больше направлены на Турцию. "Главная цель Соединенных Штатов именно мы. Почему Америка нервничает? Турция вышла из-под контроля Америки, двинулась в сторону Евразии, действует совместно с РФ и Ираном, что изменило расстановку сил во всем ближневосточном регионе, пошатнуло доминирование США. Поэтому они пытаются создать угрозы, чтобы удержать Турцию от союза с Ираном и Россией", — заявил кандидат в президенты Турции.

Он добавил, что " у США ничего не выйдет, потому что отныне разворот Турции к Атлантике невозможен, ее настоящее место – Евразия, вместе с РФ, Ираном, Китаем, Индией, странами Средней Азии".

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.