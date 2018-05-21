Премьер Таиланда в июне посетит Евросоюз

БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча в июне посетит страны Евросоюза впервые после возобновления диалога с ЕС в декабре прошлого года, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на МИД страны.

Заявление о предстоящей поездке премьера сделал в воскресенье министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай, сообщает издание.

Министр сообщил, что поездка главы таиландского кабмина в Европу, должна была состояться в мае, однако из-за несовпадения расписаний лидеров ЕС с первоначальным планом поездки была перенесена на июнь, сообщает издание. Предполагается, что в ходе поездки премьер посетит штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, а также нанесет визиты во Францию, Италию и Великобританию.

Евросоюз прекратил диалог с Таиландом в мае 2014 года, сразу после военного переворота, в результате которого в стране пришло к власти военное правительство во главе с генералом Праютом Чан-Оча. В декабре 2017 года, в связи с заявлением правительства Таиланда о проведении первых с момента переворота парламентских выборов не позже февраля 2019 года, диалог между Брюсселем и Бангкоком был возобновлен.

У Таиланда и Евросоюза, осуществляющих масштабную взаимную торговлю и инвестиционное сотрудничество, есть несколько нерешенных вопросов, связанных, прежде всего, с поставками морепродуктов из Таиланда. Евросоюз ограничил импорт таиландских морепродуктов из-за использования в таиландском рыболовстве труда гастарбайтеров из соседних стран на долгосрочных контрактах с оплатой, значительно отстающей от установленного в Таиланде минимального дневного заработка. В документах Евросоюза таиландская рыбная промышленность прямо обвиняется в использовании рабского труда на рыболовных судах, не имеющих официальной регистрации. В последние годы Таиланд заявлял о выполнении требований ЕС по наведению порядка в рыболовецкой отрасли, несмотря на значительное снижение дохода от экспорта морепродуктов. Кроме того, Евросоюз неоднократно выражал свою озабоченность в связи с международной контрабандой людей, в которой территория Таиланда используется, как транзитная зона.