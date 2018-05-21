КНДР опровергла, что требовала плату у южнокорейских журналистов

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости. Министерство по делам национального объединения не располагает информацией о том, что КНДР якобы потребовала от южнокорейских журналистов заплатить по 10 тысяч долларов за поездку на демонтаж ядерного полигона в Пхунгери, сообщили РИА Новости по телефону в этом ведомстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Пхеньян затребовал по 10 тысяч долларов с журналистов Южной Кореи для посещения полигона.

"Мы впервые слышим об этом", — сказала представитель министерства, пожелавшая не называть ее имени. По её словам, имеются сообщения о том, что такая сумма была востребована с иностранных, но не корейских журналистов.

В министерстве подтвердили, что Северная Корея пока не принимает списка журналистов из Южной Кореи, которые должны поехать на освещение на месте работ по демонтажу закрывающегося полигона. Никаких причин со стороны КНДР также названо не было.

Вместе с тем, по сообщениям южнокорейских СМИ, группа журналистов Южной Кореи отправляются в Китай, чтобы быть готовыми оттуда прибыть в КНДР.

Обещание закрыть полигон в Пхунгери "за ненадобностью" дал в апреле на саммите с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином руководитель КНДР Ким Чен Ын. Однако после начала американо-южнокорейских военных учений, которые рассматриваются в Пхеньяне как "репетиция" войны на Корейском полуострове, КНДР отменила встречу на уровне министров по реализации договоренностей саммита, пригрозила отказаться от встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и теперь отказывается принимать список журналистов из Южной Кореи, которых собиралась пригласить на полигон.