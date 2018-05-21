Эксперт рассказал о возможной теме разговора лидеров России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая — РИА Новости. Одной из центральных тем, которые могут быть подняты в ходе запланированной на понедельник в Сочи встречи лидеров РФ и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди, станут возможные последствия антироссийских санкций США для отношений Москвы и Нью-Дели, считает вице-президент Исследовательского фонда Observer Наддан Унникришнан.

Как сообщил ранее индийский МИД, 21 мая Моди и Путин примут участие в неформальном саммите в Сочи, который даст им возможность "обменяться мнениями по вопросам международной повестки в широкой и долгосрочной перспективе с целью дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства". Ожидается, что лидеры двух стран также обсудят приоритеты своего национального развития и вопросы двусторонних отношений, информировали в дипведомстве Индии.

"Я положительно оцениваю визит премьер-министра Моди в Сочи для встречи с президентом Путиным. На мой взгляд, эта (встреча) поможет выработать более глубокое взаимопонимание между двумя лидерами, а следовательно, и между двумя странами о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, а также о сферах, где мы могли бы наладить сотрудничество", — заявил РИА Новости Унникришнан.

Аналитик полагает, что на предстоящих переговорах стороны обсудят, прежде всего, ситуацию в мире в целом, а также те коренные преобразования, которые происходят в свете формирования нового многополярного мира.

"Эпоха однополярного мира во главе с Соединенными Штатами закончилась, и сейчас мы переживаем переходный период, когда новый миропорядок еще не сформировался. Это трудный период, в течение которого наши страны сталкиваются с различными вызовами. Это один из моментов, которые, я уверен, лидеры Индии и России захотят обсудить", — поделился собеседник агентства.

Среди ключевых тем, которые, по мнению эксперта, войдут в повестку предстоящих переговоров Путина и Моди: ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, российско-американские отношения, а также их возможное влияние на отношения Москвы и Нью-Дели. "В частности, в контексте новых санкций, которые недавно были анонсированы администрацией США", — отметил Унникришнан.

"Я уверен, что этот вопрос будет широко обсуждаться — вероятно, не в контексте конкретных решений, но в целях достижения взаимопонимания насчет того, как двум странам продолжать сотрудничество, в том числе в областях, где США могут ввести санкции (в отношении РФ)", — добавил вице-президент Observer.