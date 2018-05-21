Исполком СНГ не получал от Украины уведомления об отзыве ее представителей

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Исполнительный комитет СНГ пока не получал официального уведомления от Украины об отзыве ее представителей из уставных органов Содружества, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Исполкома СНГ.
В субботу президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Он также заявил, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".
"По состоянию на утро понедельника никаких документов от украинской стороны об отзыве ее представителей в Исполком СНГ не поступало", — сказал представитель пресс-службы.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств.