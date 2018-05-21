В Литве сообщили о случаях сопровождения российских самолетов над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 21 мая — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, пять раз за неделю поднимались в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

С мая этого года с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют контингент ВВС Португалии и Испании в составе десяти истребителей.

"С 14 по 20 мая истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, пять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, 14 мая истребители НАТО поднимались в международное воздушное пространство с целью опознания и сопровождения самолетов РФ два раза. В первый раз был сопровожден самолет Ил-20, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область, второй раз были сопровождены два Су-24, летевшие из основной части России в Калининградскую область.

Литовское оборонное ведомство утверждает, что 15 мая истребители ВВС НАТО сопроводили самолет Ан-124, 17 мая — Ил-20, которые совершали полеты из Калининградской области в основную часть РФ, также 17 мая был сопровожден Ан-72, летевший из основной части РФ в Калининградскую область.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.