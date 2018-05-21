Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 20 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 140 мин и артиллерийских снарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено четыре дома.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 271 единица", — добавил представитель ДНР в СЦКК.