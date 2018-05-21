В Астане 21-24 мая пройдет заседание рабочей группы по статусу Каспия

БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Заседание рабочей группы по подготовке конвенции по юридическому статусу Каспия состоится 21-24 мая в Астане, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Очередное заседание рабочей группы по подготовке конвенции по статусу Каспия состоится 21-24 мая в Астане. В этой связи в Астане с визитом находится делегация во главе с замминистра Халафом Халафовым", — сообщил Гаджиев.

По его словам, на заседании планируется обсуждение документов по предстоящему саммиту глав прикаспийских государств.

"Также в ходе визита ожидаются двусторонние политические консультации между МИД Азербайджана и Казахстана", — подчеркнул он.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.