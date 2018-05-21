В Греции раскритиковали новый вариант названия Македонии

АФИНЫ, 21 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидеры ведущих политических партий Греции выступили против того, чтобы в Скопье сменили конституционное название на "Илинденская Македония". Правительство Греции также дало понять, что не считает новое название решением спора.
Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".
Впервые с начала переговоров официально был назван возможный вариант названия — Республика Илинденская Македония. Как сообщил в субботу македонский премьер Зоран Заев, оно является возможным компромиссом для Скопье и Афин.
Это же название премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил лидерам политических партий, информируя их о ходе переговоров со своим коллегой.
Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны — День республики.
Греческие политики заявили, что это название не решает проблем, а напротив, углубляет их.
"Это название исторически и напрямую связано со стремлением к созданию "македонской" нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения", — говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" по итогам беседы лидера партии Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Алексиса Ципраса.
Аналогичное мнение высказали и лидеры Демократического альянса (созданного на основе партий ПАСОК и "Потами") Фофи Геннимата и Ставрос Теодоракис, генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас и председатель Союза центристов Василис Левентис.
Геннимата заявила, что название должно быть erga omnes, то есть для всеобщего использования, как внутри страны, так и за рубежом, и должны быть внесены изменения в конституцию.
Лидер КПГ Куцумбас указал, что название содержит не географическое или временное определение, а этническое.
Правительство Греции со своей стороны приветствовало признание БЮРМ того, что наименование должно быть erga omnes.
"Мы призываем наших соседей продолжать совместную работу по поиску общеприемлемого названия с географическим или временным обозначением, как это предусматривает пакет предложений, представленный спецпосланником ООН Мэтью Нимицем. Наконец, мы вновь напоминаем, что это решение и гарантии против ирредентизма должны быть закреплены в изменениях конституции", — заявила пресс-служба премьера.