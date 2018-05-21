В Греции раскритиковали новый вариант названия Македонии

АФИНЫ, 21 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидеры ведущих политических партий Греции выступили против того, чтобы в Скопье сменили конституционное название на "Илинденская Македония". Правительство Греции также дало понять, что не считает новое название решением спора.

Этот спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".

Впервые с начала переговоров официально был назван возможный вариант названия — Республика Илинденская Македония. Как сообщил в субботу македонский премьер Зоран Заев, оно является возможным компромиссом для Скопье и Афин.

Это же название премьер-министр Греции Алексис Ципрас представил лидерам политических партий, информируя их о ходе переговоров со своим коллегой.

Предложенное название ссылается на Илинденское восстание в городе Крушево против Османской империи в 1903 году, названное так, поскольку началось в Ильин день — 2 августа. Сейчас это главный государственный праздник страны — День республики.

Греческие политики заявили, что это название не решает проблем, а напротив, углубляет их.

"Это название исторически и напрямую связано со стремлением к созданию "македонской" нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения", — говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" по итогам беседы лидера партии Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Алексиса Ципраса.

Аналогичное мнение высказали и лидеры Демократического альянса (созданного на основе партий ПАСОК и "Потами") Фофи Геннимата и Ставрос Теодоракис, генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас и председатель Союза центристов Василис Левентис.

Геннимата заявила, что название должно быть erga omnes, то есть для всеобщего использования, как внутри страны, так и за рубежом, и должны быть внесены изменения в конституцию.

Лидер КПГ Куцумбас указал, что название содержит не географическое или временное определение, а этническое.

Правительство Греции со своей стороны приветствовало признание БЮРМ того, что наименование должно быть erga omnes.

"Мы призываем наших соседей продолжать совместную работу по поиску общеприемлемого названия с географическим или временным обозначением, как это предусматривает пакет предложений, представленный спецпосланником ООН Мэтью Нимицем. Наконец, мы вновь напоминаем, что это решение и гарантии против ирредентизма должны быть закреплены в изменениях конституции", — заявила пресс-служба премьера.