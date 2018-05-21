Аргентина обвинила власти Венесуэлы в "имитации выборов"

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

Во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри назвал прошедшие в Венесуэле выборы имитацией и заявил, что Венесуэла не может более считаться демократической страной, передает аргентинское агентство Telam.

Президент Аргентины вечером в воскресенье выступил с приветственной речью перед участниками открывающейся в Буэнос-Айресе встречи министров иностранных дел G20. Выступая перед министрами, Макри заявил, что хотел "поделиться своими мыслями" о прошедших в воскресенье в Венесуэле выборах.

В Венесуэле, считает Макри, состоялась "еще одна имитация демократических выборов". "Абсолютно ясно, что это больше не демократия", — добавил он.

Лидер Аргентины также выразил надежду на то, что "венесуэльцы вскоре вновь смогут свободно избирать, и выйти из огромного экономического, санитарного и социального кризиса, в который они обрушились".

Этот кризис, по словам Макри, "показатель того, что происходит, когда (отдается предпочтение) популизму и магическим решениям вместо того, чтобы верить в путь культуры труда и личных усилий".

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, на выборах в воскресенье Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.