Иран будет искать "другие варианты" при угрозах его интересам по СВПД

ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Тегеран будет рассматривать "другие варианты", если интересы Ирана окажутся под угрозой из-за выхода США из ядерной сделки, заявил посол Ирана в Китае Али Ашгар Хаджи, выразив надежду, что оставшиеся участники соглашения, в том числе Китай, продолжат выполнять свои обязательства.

"Если нам будут обеспечены наши права и выгоды от сделки, то мы в ней останемся. Если же права Ирана не будут удовлетворены, и наши интересы не будут обеспечены, то мы будем думать о других вариантах", — заявил посол в интервью газете South China Morning Post.

Он выразил надежду на то, что оставшиеся участники соглашения продолжат выполнять свои обязательства в соответствии с достигнутой договоренностью.

"Мы ожидаем, что остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий, в том числе Китай, будут помогать в реализации соглашения и продолжат выполнять свои обязательства согласно плану" — цитирует посла издание.

Дипломат добавил, что Китай сыграл позитивную роль в реализации сделки и должен усилить экономическое сотрудничество с Ираном. По его словам, глава МИД Ирана Джавад Зариф выбрал Пекин в качестве первой остановки в своем дипломатическом турне на прошлой неделе из-за "важности" Китая для Ирана.

В среду французская нефтяная компания Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций по законодательству США. Ранее в Тегеране состоялась встреча еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи. ЕС и Иран подтвердили приверженность осуществлению СВПД, в том числе положений, касающихся сотрудничества в сфере мирного атома

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.