В Японии пассажиров самолета эвакуировали из-за задымления на борту

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости. Задымление на борту авиалайнера Boeing-767 японской авиакомпании ANA потребовало эвакуации всех его пассажиров в международном аэропорту Нарита недалеко от Токио, сообщили японские СМИ.

Инцидент произошел в понедельник перед вылетом самолета в Гонконг рейсом №809 со 137 пассажирами на борту. По меньшей мере четыре человека почувствовали недомогание, но помощь врачей не понадобилась.

Причина задымления пока не установлена. Как сообщает телеканал NHK, не исключено, что в салон самолета мог попасть дым от масла хвостового двигателя. Министерство транспорта Японии не имеет данных о возгорании на борту авиалайнера.