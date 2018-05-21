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Венесуэла выбрала путь преемственности власти

07:3221.05.2018
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

КАРАКАС, 21 мая — РИА Новости. Данные о победе Николаса Мадуро на прошедших в воскресенье выборах президента Венесуэлы означают, что венесуэльцы выбрали путь преемственности курса на строительство боливарианского социализма. Мадуро набрал почти 68% голосов, серьезно обогнав остальных трех кандидатов (бывшего губернатора штата Лара Энри Фалькона, бывшего пастора Хавьера Бертуччи инженера Рейнальдо Кихаду).

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эти выборы были примечательны тем, что крупнейшее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" приняло решение не выставлять свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании. Противники Мадуро считают, что перенос выборов с конца года на май нарушает демократическую процедуру волеизъявления.

В итоге многие противники действующей власти просто не пошли голосовать. Сторонники же Мадуро на участки пришли, хотя больших очередей на них не наблюдалось.

Тишина на улицах и участках

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018
© REUTERS / Adriana Loureiro
В МВД Венесуэлы сообщили, что выборы прошли без инцидентов
Корреспондент РИА Новости посетил два избирательных участка – в оппозиционно настроенном районе Барута столицы страны и в более простом районе Сан-Хосе-де-Котиса. В обоих случаях увидеть большие очереди не удалось. На участках находилось в среднем не более 10 избирателей. Число национальных гвардейцев, охраняющих участки, было гораздо больше, чем пришедших голосовать граждан.

Сам Каракас в воскресенье производил очень спокойное впечатление. Машин было очень мало, людей на улицах тоже. В местах возможного начала беспорядков была сконцентрирована полиция и гвардия. Традиционно протесты ранее начинались в районе автомагистрали имени Франсиско Фахардо, поэтому на всем ее протяжении можно было увидеть сотрудников сил правопорядка.

Фирма по изучению общественного мнения Meganalisis сообщила, что уровень неучастия граждан в выборах достиг 82,68%. По последним данным компании, всего проголосовали около 3,6 миллиона человек из 20,7 миллиона, имеющих право голоса. Однако эта информация не подтверждается официальными избирательными властями, сообщившими об участии более 46% имеющих право голоса в выборах. В 2006 году явка на президентских выборах составила 74%, в 2012 — 80,05%, в 2013 – 79%.

Проблемы с экономикой и соседями

Кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон после голосования на избирательном участке во время президентских выборов в Баркисимето, Венесуэла. 20 мая 2018
© REUTERS / Carlos Jasso
Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы не станет признавать выборы
Мадуро остается у власти до 2025 года и перед ним стоит очень сложная задача вытащить экономику страны из того бедственного положения, в котором она оказалась сейчас. Мадуро уже пообещал людям, что прямо с 20 мая начнется развитие страны и улучшение положения граждан.

К выборам Венесуэла подошла в плачевном с точки зрения экономики состоянии. В недавнем докладе МВФ сообщил, что экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. В мае курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы впервые преодолел отметку в 700 тысяч боливаров при том, что размер минимальной гарантированной зарплаты со всеми выплатами составляет 2,55 миллиона боливаров.

В условиях гиперинфляции и падения ВВП Мадуро придется искать пути решения этих проблем. В первую очередь президенту придется что-то делать с долларом, в отношении которого с 2003 года действуют сильные ограничения. Курс доллара на "черном" рынке в разы отличается от официального, и решить эту проблему как-либо иначе, кроме либерализации, по мнению экономистов, нельзя.

Сохранение Мадуро на посту президента фактически гарантирует продолжение хороших отношений с Россией. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский считает, что никаких сомнений в продолжении курса на развитие отношений с Москвой нет. "Для него (Мадуро) слова о стратегическом партнерстве – не пустой звук. Поэтому нужно ожидать, что сохранится интерес и нацеленность венесуэльской стороны на развитие, расширение и диверсификацию отношений с нашей страной", — сказал Заемский РИА Новости.

Преемником Мадуро назначил сам "команданте" Уго Чавес еще в декабре 2012 года перед отъездом в Гавану на хирургическую операцию, после которой он так и не поправился. Первый крупный государственный пост, а именно должность главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, Мадуро, родившийся в 1962 году, получил в 43 года. Затем он работал на посту главы МИД, и только в октябре 2012 года стал вице-президентом Венесуэлы, с которого уже перешел в ранг и.о. главы государства.

Избирательный участок в районе Каракаса Барута
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
В Венесуэле сообщили о низком уровне участия в президентских выборах
Выборы в Венесуэле уже столкнулись с проблемой признания их результатов. Несмотря на заявления Мадуро, что его волнует только признание со стороны народа страны, очевидно, что международная изоляция не стоит в числе приоритетов его правительства в случае переизбрания. США устами вице-президента Майка Пенса назвали их "обманом и позором", а почти половина из 34 участников недавнего "Саммита Америк" считают их нелегитимными. В их числе — Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Мексика, Панама, Перу. Страны "Группы Лимы" тоже назвали выборы нелегитимными и потребовали перенести их на осень.

Мадуро расценил переизбрание на пост главы государства на шестилетний период как "народную победу". "Мы победили нокаутом", — заявил он. Он потребовал от оппозиции признать результаты выборов и предложил Фалькону и другим соперникам по выборам "провести встречу и вместе работать на благо Венесуэлы".

По мнению оппозиционных политологов, низкая явка ставит под сомнение поддержку Мадуро и его правительства со стороны большинства населения страны. Непримиримая оппозиция с большой долей вероятности поставит под сомнение достоверность данных НИС о числе избирателей, принявших участие в голосовании, и использует низкую явку как подтверждение "нелегитимности" переизбрания Мадуро на президентский пост. Такую же позицию займут США и их союзники. Новые американские санкции в отношении Венесуэлы неизбежны, полагают местные наблюдатели.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Елена
А нет ли связи между бесконечным правлением Мадуро и бедственным экономическим положением Венесуэллы? И что ему мешало на предыдущем сроке вытащить экономику страны из этого плачевного положения? И только ли венесуэльцам стоит задаться этими вопросами?
07:41
21.05.2018
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