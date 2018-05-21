Венгрия предложила НАТО встать на защиту украинских нацменьшинств

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, документ разослан странам — членам НАТО и генсеку организации Йенсу Столтенбергу, сообщает агентство MTI.

Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами — членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.