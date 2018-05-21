Мадуро обвинил своего соперника в неуважении к народу Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переизбранный на этот пост в воскресенье, обвинил своего соперника Энри Фалькона в неуважении к народу страны.

Ранее Фалькон заявил, что не признает итоги выборов и требует проведения нового голосования.

"Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили … Надо уважать народ Венесуэлы", — заявил Мадуро после своей победы. Рядом с президентским дворцом Мирафлорес в Каракасе собрались сторонники Мадуро, к которым он обратился с речью.

По данным Национального избирательного совета страны, Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.