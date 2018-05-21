Посол России рассказал, чего стоит ждать после победы Мадуро на выборах

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы означает дальнейшее развитие отношений с Россией, считает российский посол в этой стране Владимир Заемский.

"Он (Мадуро) будет продолжать курс на развитие отношений с нашей страной, в этом нет никаких сомнений. Для него слова о стратегическом партнерстве – не пустой звук. Поэтому нужно ожидать, что сохранится интерес и нацеленность венесуэльской стороны на развитие, расширение и диверсификацию отношений с нашей страной", — сказал Заемский РИА Новости после объявления первых результатов выборов.

По предварительным данным Национального избирательного совета Венесуэлы, Мадуро побеждает на выборах, набирая более 5,8 миллиона голосов избирателей.