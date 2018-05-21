В МВД Венесуэлы сообщили, что выборы прошли без инцидентов

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

Венесуэльские граждане проверяют списки избирателей на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 20 мая 2018

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Выборы президента Венесуэлы в воскресенье прошли без инцидентов, заявил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

"К счастью, не было событий, о которых можно сожалеть. Были зафиксированы отдельные факты, но не связанные с выборным процессом", — сказал Ревероль в ТВ-обращении.

По словам министра, силовые ведомства выполнили свою миссию по защите народа. "Сегодня победил мир",- подчеркнул глава МВД.

Ревероль сказал также, что введенные на время выборов ограничения (запрет на продажу алкоголя и проведение собраний) будут действовать до вечера понедельника. Официальных результатов голосования пока нет, они ожидаются в ближайшее время.