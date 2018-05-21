Сержант украинской армии бросил гранату в толпу односельчан

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Иваново-Франковской области сержант ВСУ бросил осколочную гранату в мирных жителей. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Инцидент произошел 20 мая в селе Лесная Тарновица. Сержант, который находился дома в отпуске, в ходе конфликта с односельчанами бросил в их сторону осколочную гранату. В результате взрыва девять человек получили осколочные ранения.

Подробных данных об их состоянии пока нет.

Аваков в связи с происшествием призвал командиров армейских подразделений следить за тем, чтобы военные не брали с собой в отпуск боеприпасы. "Командиры, гранаты — не сувенир солдату в дорогу!" — написал министр.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые совершают служащие ВСУ в Донбассе. По словам замминистра, украинские военные виновны в убийстве мирного населения в зоне конфликта. В частности, Тука рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной ЛНР.