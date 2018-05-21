КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Чили не признает итоги выборов президента Венесуэлы, сообщил в воскресенье глава южноамериканской страны Себастьян Пиньера.

"Выборы в Венесуэле не отвечают минимальным стандартам настоящей демократии. Это не чистые и законные выборы, и они не представляют свободную и суверенную волю венесуэльского народа. Чили, как и большинство демократических стран, не признает эти выборы", – написал Пиньера в своем микроблоге в Twitter.

В выборах в Венесуэле участвовали четыре кандидата — действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.