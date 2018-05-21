МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Соединенного Королевства включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России, и ужесточить сами ограничения.

В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет утверждает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, говорится в документе, борьба с размещением активов лицами, связанных с российскими властями, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей.

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в докладе.

Дело Скрипаля

Комитет также призвал правительство ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвиняет в их отравлении Москву, Россия это категорически отрицает.

После инцидента премьер-министр Тереза Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если найдет доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан.