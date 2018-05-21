"Не можешь победить, вступай в их ряды": Клинтон надела шапку-ушанку

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила шапку-ушанку, передает The Hill.

​"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала жест Клинтон.

Отмечается, что она произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.

В ходе выступления Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года.

"Я все еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", — сказала она.

Кроме того, Клинтон заявила, что борьба со свободной прессой и делегитимизация выборов подрывает национальное единство американского общества.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".