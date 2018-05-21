В Минобороны обвинили США в нарушении договора о РСМД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США для отработки своей ПРО продолжают производить ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в интервью официальной газете Минобороны России "Красная звезда" начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др. Производство таких ракет и последующее выполнение пусков с целью лётной отработки этих ракет запрещены Договором о РСМД, поскольку такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полёта, относятся к классу ракет меньшей и средней дальности", — приводит его слова издание.
"Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором", — добавил Рыжков.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении соглашения.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.