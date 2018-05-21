В Минобороны обвинили США в нарушении договора о РСМД

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США для отработки своей ПРО продолжают производить ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в интервью официальной газете Минобороны России "Красная звезда" начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др. Производство таких ракет и последующее выполнение пусков с целью лётной отработки этих ракет запрещены Договором о РСМД, поскольку такие средства по своим тактико-техническим характеристикам, прежде всего по дальности полёта, относятся к классу ракет меньшей и средней дальности", — приводит его слова издание.

Как отметил Рыжков, такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты.

"Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором", — добавил Рыжков.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп поручил подготовить предложения по новым санкциям против России из-за предполагаемого нарушения Москвой ДРСМД.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.