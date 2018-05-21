США и Аргентина считают выборы в Венесуэле незаконными

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан считают незаконными выборы президента в Венесуэле, говорится в сообщении аргентинского МИД.

Фори и Салливан провели в воскресенье встречу в Буэнос-Айресе.

"Они оба высказались о незаконном избирательном процессе, к которому нет доверия, организованном правительством Венесуэлы, которое проводит выборы сегодня без участия всех венесуэльских политических игроков, без международного и независимого наблюдения и без гарантий, необходимых для свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса", — говорится в коммюнике аргентинского ведомства.

В выборах в Венесуэле участвовали четыре кандидата — действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.