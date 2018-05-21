В Венесуэле заявили о низком уровне участия граждан в президентских выборах

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Участие граждан в выборах президента Венесуэлы составило всего 17,04% от зарегистрированных 20,7 миллиона избирателей, сообщила в воскресенье фирма по изучению общественного мнения Meganalisis.

По ее данным, по состоянию на 17.00 (полночь понедельника мск) на участки для голосования пришло всего 3,5 миллиона человек. Уровень неучастия граждан в голосовании достиг 82,96%.

Избирательные участки начали закрываться в 18.00 местного времени (01.00 мск понедельника). Однако в тех случаях, когда в очередях остаются люди, работа участков продолжается, пока есть желающие проголосовать.

В выборах участвовали четыре кандидата — действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. В ближайшее время ожидается объявление первых результатов голосования.